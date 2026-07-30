Loucette Reppenhagen a kuminsá ku un estudio di mbo kreativo na Aruba: ‘E alumnonan akí ke hasi kos, prinsipalmente’

Loucette Reppenhagen (42) a lanta Design Academy Aruba: e úniko estudio di mbo kreativo apliká, den e parti karibense di Reino. “Ya nos ta wòrdu aserká kaba dor di hopi alumno i mayor di e otro islanan, manera Sint Maarten, Boneiru, Kòrsou, i asta di Sürnam.”
Muda pa Aruba nunka tabata e plan. Reppenhagen tabata traha komo manager di marketing i komunikashon na un santana natural na Zuid-Limburg, ora el a tende di un vakatura pa dosente di Formashon Kultural i Artístiko (CKV, Culturele en Kunstzinnige Vorming) na Het Schakel College. El a solisitá, wòrdu aseptá, i emigrá pa Aruba.
“Mi a haña tremendo di por bolbe duna lès, pero hopi lihé mi a ripará ku no tabatin ningun estudio mas avansá pa studiantenan kreativo,” e ta konta. “Hopi biaha alumnonan di mavo ta kla ku esei ku nan 16 aña, loke ta hopi yòn pa bo so bai biba i studia na Hulanda. E ora ei nan ta djis skohe un estudio na Aruba numa, ku en realidat no ta loke nan ta gusta berdaderamente, i bo ta haña nan ta kai afó.” Mesora Reppenhagen tabata sa, ku e ker a hasi algu na esaki.
Design Academy Aruba
Ku yudansa di e Ministerio di Relashonnan di Reino, Enseñansa, Hubentut, Inovashon i Deporte el a lanta Design Academy Aruba: un sitio kolorido pa enseñansa i enkuentro, enfoká riba diseño gráfiko, diseño di produkto i desaroyo di abilidatnan kreativo.
E organisashon ta kombiná enseñansa ku práktika, i ta konektá na Openbaar Avond Beroepsonderwijs Aruba (OABA), un instituto pa formashon profeshonal pa adulto. Studiantenan ta sigui un estudio kreativo fultaim na nivel di mbo, miéntras ku nan ta kue eksperiensia tambe via di proyektonan, i den kooperashon ku organisashonnan sin fin di lukro. “Alumnonan kreativo no ke blo siña for di buki so, sino traha i krea kos tambe.”
Hype
Serámika ta hunga un papel grandi den e estudio. Segun Reppenhagen esei ta e forma di arte di mas bieu di Aruba, ku sin embargo ta kore e riesgo di disparsé. “Kreando un hype, bo por duna esaki bida nobo.” E echo ku klei ta fásil pa reusá, ta kuadro direktamente ku e vishon duradero di e akademia, kaminda ta traha tambe ku ekoplèstik i katuna biológiko.
Reppenhagen ta direktor di e Akademia, pero e ta preferá di yama su mes koordinadó. “Mi ròl ta prinsipalmente pa konektá e hendenan korekto ku otro i pone nan na e lugá adekuá,” e ta bisá. Regularmente e ta risibí dosentenan lokal i di afó pa duna lès temporalmente na e akademia. “Mi ta haña e kooperashon ku eksterior hopi great,” e ta konta.
Doodles di atmishon
Un djis e aña eskolar nobo lo habri, i un grupo nobo lo por kuminsá ku e estudio. Atmishon ta tuma lugá via un portafolio. “Esei por ta simplemente ku doodles: basta bo por mustra ku bo tin talento,” Reppenhagen ta bisá. “Si bo a yena bo skref di dilanti te patras ku raská i dibuho – bo ta nos tipo di alumno,” e ta bisa, hariendo chikí-chikí.
Reppenhagen ta kontentu ainda, na Aruba? “Por lo pronto mi no por bai for di aki!”, e ta bisa hariendo. “Mi ke laga e lugá akí krese bira e ‘hub kreativo’ di Karibe, kaminda hende ta bini huntu i ta interkambiá di konosementu i eksperiensia ku otro.”