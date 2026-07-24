Atake riba tankero ku bandera falsu di Kòrsou ta bolbe pone atenshon riba abusu di registrashonnan karibense

E atake merikano hasí siman pasá riba e tankero di zeta Belma, ku segun Kòrsou tabata nabegá ilísitamente bou di bandera kurasoleño, ta bolbe pone atenshon riba e abusu di registrashon karibense di barku ku e flota fantasma internashonal ta praktiká.
(E denominashon ‘flota fantasma’ (òf ‘flota [den] sombra/flota skur’) ta referí na un ret di barku, hopi biaha bieu i no-sigurá, ku ta usa táktika di skonde – manera entre otro e uso ilegítimo di bandera – pa evadí regulashon ambiental estrikto, i sanshon- i tarifanan internashonal – red.)
Legislashon mas estrikto
Mientras ku Hulanda ta trahando riba legislashon mas estrikto pa aktua kontra esaki, sekretario di estado Eric van der Burg (Relashonnan di Reino, VVD) no por konfirmá ainda si den reino ta investigando spesífikamente kuantu biaha ta hasi mal uso di e banderanan di Kòrsou, Aruba i Sint Maarten den e kuadro akí. Asina el a bisa Ret Karibense en konekshon ku e atake merikano.
Segun e Komando Sentral merikano (CENTCOM) e barku tabata nabegá bou di bandera di Kòrsou den e Pasashi di Hormuz rumbo pa e isla iraní pa eksportashon di zeta Kharg. Despues ku e tankero lo a ignorá múltiple atvertensia, un avión di guera merikano a tira rakètnan Hellfire riba e pipa di chimenea, loke a desabilitá e barku.
Bandera falsu
Práktikamente mesora gobièrnu di Kòrsou a desmentí ku e barku Belma tabata nabegá legalmente ku bandera kurasoleño. Segun e pais, e barku no ta inskribí den e registro di barku di Kòrsou, i Kòrsou no tin tankero di zeta bou di su bandera.
Den e deklarashon e gobièrnu ta mustra riba e echo ku ‘asuntunan relashoná ku nashonalidat di barku, registrashon di bandera, i relashonnan hurídiko marítimo internashonal den Reino Hulandes ta un asuntu di Reino’. P’esei, segun Kòrsou, eventual investigashonnan riba abusu di registrashon òf uso ilísito di bandera, ta kai bou di e instansianan kompetente di Reino.
Flota fantasma
E tankero Belma no ta deskonosí den e mundo di e flota fantasma. Ademas, e ta pas den un patronchi mas ámplio di barkunan ku ta blo kambia di identidat pa evadí sanshon. For di un rekonstrukshon ku Ret Karibense a hasi a base di registronan di barku internashonal i di bankonan di dato di sanshon, a sali na kla ku den e último añanan e barku a kambia diferente biaha di nòmber, doño i bandera.
Anteriormente el a nabegá bou di e nòmbernan Aquarius Voyager, Maran Aquarius, Leonor, i Bendigo, i e tabata inskribí konsekutivamente na entre otro Bahama’s, Panama, Islanan Cook, i Barbados, promé ku finalmente el a wordu identifiká komo nabegando bou di bandera kurasoleño – loke outoridatnan kurasoleño a desmentí inmediatamente.
‘Maran Aquarius’, o sea ‘Belma’ (Potrèt Nektarios Papadakis)
Promé ku e atake ya e barku tabata riba vários lista di sanshon internashonal, i den bankonan di dato di sanshon. Ukrania ta señalá e barku akí komo parti di e flota fantasma ku ta den uso pa transporte di zeta iraní pafó di e régimennan di sanshon. Segun e bankonan di dato di e gobièrnu di Ukrania, Merka a sanshoná e barku kaba na òktober 2024 pa motibu di lasonan ku e kompañia sanshoná Max Maritime Solutions FZE, i transporte di zeta iraní via konstrukshonnan pa evadí sanshon.
Ademas, e atake riba e barku Belma a bini hustamente na momento ku Hulanda ke hasi e atendementu ku e flota fantasma mas stringente. No mas ku riba 10 di yüli último, e Konseho di Minister hulandes a bai di akuerdo ku un kambio di lei ku nan a manda ku karakter di urgensia pa e Konseho di Estado, pa konseho. Esaki mester hasi ku ta mas fásil pa Hulanda aktua kontra barkunan ku ta evadí sanshonnan òf ku ta nabegá bou di bandera falsu òf inkorekto.
Abusu di registrashonnan karibense
E kaso rondó di e barku Belma ta pas den un kuadro mas ámplio di abusu di registrashonnan karibense di barku. For di investigashon anterior di e plataforma pa periodismo investigativo Follow the Money a resultá ku desenas di barkunan di e flota fantasma ruso ta hasi uso di registrashonnan den e parti karibense di reino. Den un aklarashon pa Ret Karibense e periodista investigativo Jesse Pinster a indiká ku su investigashon a haña mas ku 50 tankero ku registrashon di Sint Maarten, mas o ménos 35 ku registrashon di Kòrsou i 1 ku registrashon di Aruba. Ademas el a enfatisá ku diferente banko di dato marítimo ta kontradisí otro riba e punto akí, i ku un parti di e registrashonnan atribuí na Kòrsou, en realidat por ta kai bou di Sint Maarten.
En konekshon ku esaki, Ret Karibense a puntra sekretario di estado Van der Burg ku si den reino ta investigá te kon leu e flota fantasma ta abusá di registrashonnan di Kòrsou, Aruba i Sint Maarten.
Van der Burg ta haña ku ta bon ku Kòrsou a aklará mesora ku Belma no tabata un barku di Kòrsou. “Nan tabata nabegá ilísitamente bou di bandera falsu, manera ta yama esei, den e kaso akí bou di e bandera di Kòrsou. Ta masha bon ku Kòrsou a hasi esaki, pasobra di otro manera e imágen lo por a surgi ku ta trata di un barku di nos reino, ku lo tabata yuda e rusonan i ku tabata evadí sanshonnan tambe,” el a bisa.
‘Asuntunan Eksterior’
Riba e pregunta ku si gobièrnu hulandes ta investigando te kon leu e flota fantasma ta hasiendo mal uso di registrashonnan di Kòrsou, Aruba i Sint Maarten, Van der Burg (ku ta di Asuntunan Interior i Relashonnan di Reino – red.) ta kontestá ku e no por hasi deklarashonnan riba esei. “Mi no sa aworaki – pasobra esaki ta kai bou di Asuntunan Eksterior – si spesífikamente riba e punto akí lo bini un investigashon riba nabegashon ilísito bou di bandera di Kòrsou, Aruba i Sint Maarten.”
Sí e ta enfatisá, ku entretanto Hulanda ta trahando riba medidanan pa por atendé ku e flota fantasma di forma mas severo. “Nos ta sumamente aktivo mirando kon nos lo por afektá e flota fantasma ekonómikamente, limitá esaki, i sòru pa e no por hasi abusu ku banderanan falsu òf ku posibilidatnan pa gana sèn ilegalmente”, e ta indika.