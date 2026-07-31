Krísis polítiko ta lanta kabes atrobe na Boneiru: UPB ta retirá apoyo pa MPB

Boneiru ta den krísis polítiko atrobe. Di forma ofisial Union Patriótiko Boneriano (UPB) a retirá su apoyo na e partner di koalishon Movementu Pueblo Boneriano (MPB) djárason. Den un karta pa e Gezaghebber interino, e partido ta partisipá ku e no tin konfiansa mas den MPB komo partner di koalishon.
E kiebro a surgi djis algun dia despues ku a huramentá Dennis Martinus komo miembro di Konseho Insular pa MPB. Su instalashon a parse di ta pone un fin na e krísis di gobernashon anterior, pero tras di kòrtina e tenshonnan a sigui.
Remarkabel ta, ku e kiebro a bini poko despues ku e miembro di frakshon di UPB, Jona Chirino-Felida, a pidi pueblo pordon públikamente pa e periodo anterior di insertidumbre polítiko. Na e okashon ei, el a ekspresá e speransa ku trankilidat lo a bolbe na Boneiru. Algun dia despues e kooperashon a kai fo’i otro tòg.
Eksigensianan ta kondusí na tenshon
Segun personanan bon informá, últimamente UPB a bin ta insistí pa aprobashon di diferente deseo di e partido den e koalishon. Tabata trata, entre otro, di un nombramentu den gobièrnu, oumento di salario pa e kolaboradónan di e ofisinanan di frakshon di e diputadonan, i asignashon di Landhuis Karpata na un fundashon – a pesar di opheshonnan ku tin kontra di e plan ei. Segun e fuentenan, e tópikonan ei a sòru pa tenshonnan kresiente den e kooperashon.
E relashonnan a empeorá mas, despues ku Dennis Martinus a konfirmá ku e deseonan di UPB a bini dilanti durante un reunion di koalishon. Na mes momento, el a indiká di no por haña su mes den un manera di traha asina. Segun Martinus, tin prosedura bon kla pa nombramentunan den maneho públiko, i ku mester respetá e dualismo.
Sí el a rekonosé ku den un koalishon por hasi palabrashon enkuanto funshonnan, i ku kisas por a interpretá su deklarashonnan anterior di otro manera pasobra no tabatin e konteksto kompleto.
Reproche di lèkmentu
Fuentenan a laga Ret Karibense sa ku for di UPB tabatin reproche lansá den direkshon di MPB, pa lèkmentu di informashon konfidensial pa medionan di komunikashon. Esei lo tabata e último gota proverbial pa e partido bèrdè.
Ku retiro di e apoyo, e gobernashon aktual no ta konta mas ku un mayoria den Konseho Insular. Ku esaki, Boneiru ta haña su mes un biaha mas den insertidumbre polítiko, i no tin indikashon di kon lo kibra e impase gubernamental.