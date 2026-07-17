Sekretario di Estado Van der Burg ku bishita di trabou na Boneiru

Sekretario di Estado Eric van der Burg (VVD, Relashonnan den Reino) a realisá un bishita di trabou na Boneiru riba djaluna i djamars. Riba e programa tabatin bishitanan na e palunan di mangel na Sorobon, e kompania di awa i koriente WEB i un enkuentro ku prensa na ofisina di e Representante di Reino interino.
Banda di eseinan, Van der Burg a bishitá diferente proyekto di e ‘Regio Deal Bonaire’, huntu ku Entidat Públiko Boneiru su tim di proyekto. Ei el a risibí splikashon riba plannan pa, entre otro, transporte públiko, seguridat di tráfiko rondó di skolnan, panelnan solar riba skolnan i mehoramentu di e logístika rondó di e haf. Prensa no tabata invitá pa e parti akí: e Entidat Públiko a parti un komunikado di prensa tokante esaki despues.
Regio Deals pa futuro
Segun Van der Burg, e proyektonan akí ta importante pa e futuro di e isla. “Boneiru ta kresiendo na un ritmo masha rápido i esei ta pone un preshon grandi riba e kalidat di bida, bibienda i trabou di e habitantenan di Boneiru. Ta hustamente pa e motibu akí a bini ku e Regio Deals. Mi ta mira ku a duna e promé pasonan i mi ta spera riba mas resultado visibel pa e habitantenan di Boneiru.”
Sekretario di estado Eric van der Burg i direktor di STINAPA Melissa van der Hoorn ta sera konosí ku otro promé ku e bishita na e palunan di mangel.
Durante e bishita na Sorobon, e sekretario di estado ta haña splikashon tokante e papel krusial ku e palunan di mangel ta hunga den e ekosistema di Boneiru.
Van der Burg ta haña un rekorido na e instalashonnan di produkshon di awa pa bebe, i ta risibí informashon tokante e retonan di e provishon di awa i koriente riba e isla.
Sekretario di Estado Eric van der Burg ta kontestá preguntanan di medionan di komunikashon durante un enkuentro ku prensa na ofisina di e Representante di Reino interino, Jan Helmond, komo klousura di su bishita di trabou na Boneiru.
Despues di un bishita di trabou di dos dia na Boneiru, sekretario di Estado Eric van der Burg ta sali for di Flamingo Airport.