Koalishon ta rekobrá stabilidat despues di simannan di lucha pa poder

Despues di algun siman di insertidumbre polítiko, tenshon i negoshashonnan entre e partidonan di koalishon, e stabilidat a bolbe den e gobernashon di Bonaire. Ku e instalashon di Dennis Martinus dia 21 di yüli komo diputado na nòmber di Movementu Pueblo Boneriano (MPB), Kolegio Ehekutivo ta kompleto atrobe. Ku esaki, e koalishon ta parse di a laga e krisis polítiko atras.
Ku seis voto na fabor i tres kontra, e mayoria di Konseho Insular a duna lus bèrdè pa e nombramentu di Martinus komo diputado nobo. Despues Martinus a hura i a aseptá su funshon komo diputado di MPB ofisialmente. E nombramentu di Martinus ta pone un fin na un periodo di insertidumbre polítiko, ku a kuminsá ora Joselito Statia (MPB) a pone su funshon komo diputado abou.
Remplaso ta para bira lucha pa poder
Loke a kuminsá komo e remplaso atministrativo di un diputado, a bin kaba den un lucha pa poder abierto entre MPB i Union Patriótiko Boneriano (UPB). No a pleita tokante e tenshonnan polítiko tras di porta sera, sino a bringa esakinan pa gran parti den medionan di komunikashon. Públikamente, tur dos partido a duna deklarashonnan i a hasi akusashonnan ku ta e otro ta responsabel pa e krisis ku a surgi.
Bestuurscollege nobo ku Timotheo Silberie (fractie Serberie), Jennifer Mohammedjoenoes (UPB), Dennis Martinus (MPB).
Finalmente, despues di simannan di konsulta intensivo, e partnernan di koalishon a sa di yega na un kompromiso, di manera ku por a presentá Martinus komo kandidato. Ku e huramentashon di Martinus, e Konseho Ehekutivo ta kompleto atrobe.
Ta mira esaki komo un señal importante di ku e gobernashon insular a rekuperá stabilidat despues di un periodo di tenshonnan polítiko. Awor ku e krisis polítiko ta parse di ta resolvé, e ekspektativa ta ku e koalishon lo por bolbe dirigí su atenshon riba e retonan grandi ku Boneiru ta enfrentando, manera konstrukshon di kas, siguridat, kuido i desaroyo ekonómiko.