Blue Wave ta laga hubentut kurasoleño soña

E kualifikashon históriko di Kòrsou pa e Mundial di Futbòl 2026 a hasi un gran impakto riba e isla, tantu deportivamente komo sosialmente. Tur kaminda e koló blou di Blue Wave ta visibel. Kas-, outo-, tienda- i ofisinanan ta dòrná, i den kaya ta di e prestashonnan di e onsena nashonal ta papia. E entusiasmo ta grandi, sigur bou di mucha i hóbennan.



Pa visualisá e influensia di e partisipashon na e Kopa Mundial riba e hubentut di Kòrsou, Ret Karibense a kòmbersá ku lider- i entrenadónan di organisashonnan di futbòl hubenil.

Promé, e entrenadó eksperiensiá Henry Caldera di Inter Willemstad ta konta kiko e ta mira diariamente riba i rònt di e kanchanan di futbòl.



Despues, Wilmar Samboe di Sithoc i Gersinio ‘Ziño’ Constancia di Jong Colombia, kendenan ta mira tur dia kon e logronan di Blue Wave ta inspirá e hóbennan, ta papia di e nesesidat pa mas invershon.

Henry Caldera ta mira mas motivashon, orguyo i ambishon riba e kanchanan di futbòl.

Potrèt: Inter Willemstad

Segun Caldera, e influensia ta visibel diariamente riba e kanchanan di futbòl. Caldera (67) tin dékadanan aktivo den futbòl di Kòrsou. Su klup tin mas o ménos 250 hungadó hubenil i senior. Segun e, e hóbennan ta mas okupá ku nunka ku futbòl, for di e dia di e klasifikashon.

“Henter dia nan ta papia di Blue Wave”, e ta konta. “Normalmente bo ta mira mas entusiasmo asina ku un Kopa Mundial kuminsá, pero e biaha akí esei a kuminsá hopi mas promé, pasobra Kòrsou a klasifiká.” E tema ta keda bibu te asta na kas. A parte di riba e kancha di futbòl, e hóbennan ta hunga weganan di futbòl riba PlayStation, kaminda nan ta organisá partido- i kompetensianan ku otro tambe. “Awor tin kompetensia riba kancha i riba PlayStation. Futbòl ta presente tur kaminda den bida di e muchanan aki.”

Jeremy Antonisse. Potret Federashon Futbòl Kòrsou

Segun Caldera, e hóbennan ta sinti nan mes konektá ku e éksito di e selekshon nashonal. Riba i rònt di e kanchanan, hopi mucha i mayor ta bisti t-shirt di Blue Wave i ta papia konstantemente di futbòl.

Soñonan ta bira mas realista

E partisipashon na e Kopa Mundial ta hasi ku hopi hungadó hóben ta soña ku un karera den futbòl. “Esunnan mas chikitu ta kere berdaderamente ku un dia nan tambe por ta pará einan”, Caldera ta bisa. “Esei ta e bunita di e klasifikashon akí.”

Kaminda ántes e hóbennan tabata atmirá partikulamente streanan internashonal, awor nan ta mira hungadónan di Blue Wave tambe komo ehèmpel. Spesialmente Tahith Chong ta popular bou di e hubentut. “E muchanan ta mira ku hungadónan ku rais kurasoleño a alkansá e nivel di mas haltu. P’esei, e soño ei ta sinti hopi mas serka.”

Tahith Chong. Potret Federashon Futbòl Kòrsou

Mas mucha pa klupnan

Caldera ta nota tambe ku mas i mas mayor ta pidi informashon tokante futbòl hubenil. “Asta mucha di sinku òf seis aña ke kuminsá. Nan ta mira e partidonan i nan tambe ke hunga.” No ta e hungadónan so, sino nan famianan tambe ta biba ku e logronan di Blue Wave. Caldera ta mira un sintimentu fuerte di orguyo nashonal nase riba e kanchanan.

“Despues di entrenamentu, hopi mucha ta bisti un t-shirt di Blue Wave mesora. E mayornan tambe ta presentá na kancha ku Blue Wave òf Kòrsou skirbí riba nan paña. Bo ta sinti e ambiente tur kaminda.” Segun e, a nase un union ku ta bai mas leu ku futbòl. Pa di promé biaha, e hóbennan ta mira ku nan isla ta representá riba e esenario internashonal di mas haltu. “Ta parse ku henter e isla ta selebrá. Bo ta sinti e orguyo ei tur kaminda.”

Segun e, e klasifikashon akí ta demonstrá kiko ta posibel ora invertí añanan largu den desaroyo di talento. “Ántes nos tabatin masha poko medio, pero hopi hende a traha añanan largu pa e soño akí. P’esei e klasifikashon akí ta manera un viktoria pa futbòl di Kòrsou en general tambe.”

Mester sigui invertí

E klasifikashon pa e Kopa Mundial di Kòrsou a inspirá un generashon nobo di hungadó di futbòl. Na diferente klup, mas tantu mucha ku nunka promé ta mèldu pa drenta. Tòg, e entrenadónan ta atvertí ku invershonnan struktural ta keda nesesario pa por sigui desaroyá e talento ku tin.

Sithoc tin mas ku 240 hungadó hubenil. Segun Samboe, kasi tur siman tin inskripshon nobo. “Te asta mucha di kuater i sinku aña ke kuminsá hunga futbòl awor. Esei ta duna nan mas tempu pa desaroyá nan mes téknikamente.”

Na Jong Colombia tambe, e kantidat di hungadó hubenil a krese fuertemente den e último añanan. Constancia ta spera ku e kresementu akí lo kontinuá. “E partisipashon na e Kopa Mundial a lanta hopi emoshon. Awor e muchanan ta mira ku futbòl ta ofresé oportunidatnan grandi pa Kòrsou tambe.”

Segun ambos entrenadó, mas i mas e hóbennan ta atmirá e hungadónan internashonal di Kòrsou, manera e rumannan Bacuna, Tahith Chong i Tyrese Noslin. “E muchanan ta mira ku e hóbennan ku tin un laso ku Kòrsou a alkansá e nivel di mas haltu”, Constancia ta bisa. “Esei ta hasi nan ambishonnan mas realista.”

Talento so no ta sufisiente

Tur dos entrenadó ta enfatisá ku talento so no ta sufisiente. Segun Samboe, mihó kancha, iluminashon i material di entrenamentu ta nesesario. “Nos ta disponé di hopi talento, pero nos mester sigui invertí, si nos ke krese.”

Constancia, di su parti, ta boga pa un modernisashon mas a fondo di e formashon hubenil. “Den hopi pais europeo, mucha chikitu ta hunga riba kanchanan mas chikitu, den timnan mas chikitu. Esei ta aselerá nan desaroyo. Nos por siña di esei.”

Oportunidat úniko pa Kòrsou

Segun e entrenadónan, mester probechá di e entusiasmo aktual pa reforsá futbòl strukturalmente. “Esaki ta un momentu úniko den nos historia”, Constancia ta bisa. “Si gobièrnu, federashon, klup- i spònsernan traha huntu, nos por piki e frutanan di esaki pa añanan largu.”



Pa Samboe, e mensahe ta kla: Blue Wave a hasi e hóbennan soña. Awor nos mester perkurá pa e soñonan ei haña oportunidat tambe.”