Boneiru tambe den gara di Blue Wave: ‘Un solo soño huntu’

Mayoria parti di Boneiru tabata biba ku Kòrsou riba djadumingu 14 di yüni último. E partisipashon di e onsena kurasoleño na e Mundial di 2026 a sòru pa un ambiente ekstraordinario riba e isla. Di iglesia- te establesementunan den e sektor di hospitalidat: tur kaminda tabata biba ku e partido kontra Alemania.

For di trempan por a nota ku no ta Kòrsou so, sino Boneiru tambe tabata entusiasmá. E gobièrnu lokal a deseá e ekipo éksito i Tourism Corporation Bonaire (TCB) a saka un vídio di promoshon inspirativo ku e mensahe: “Un soño ta bira realidat.”





Den diferente iglesia tambe a duna atenshon na e aktuashon históriko di Kòrsou durante e misanan di djadumingu. Algun komunidat religioso a asta organisá oportunidatnan pa wak despues di misa, pa nan miembronan por a sigui e partido.

Blou i oraño

Na inisio di e partido e bista den kaya a kambia visiblemente. Kayanan tabata remarkablemente trankilo, miéntras ku bar- i restorantnan, meskos ku otro establesementunan den e sektor ei, a pone pantayanan grandi pa nan bishitantenan. Na hopi luga Boneiru a keda tur na blou ku oraño.

E partido a trese tur loke ta hasi futbòl asina spesial: suspenso, speransa, emoshon i orguyo. Kada atake di Kòrsou a okashoná aplouso, gritunan, òf wantamentu di rosea serka hopi di esunnan ku tabata apoyando durante e partido.

Sintimentu di orguyo

Aunke Kòrsou no a logra gana finalmente, un sintimentu di orguyo a sobresalí. Sigur bou di e komunidat kurasoleño grandi na Boneiru por a sinti mashá kon spesial e momento akí tabata. Pa di promé biaha un ekipo di e region tabata riba e esenario di futbòl di mas grandi na mundu.

Un kos tabata mas ku kla: deporte tin e poder pa uni hende. Pa un ratu diferensianan a disparsé, i tur kos tabata den e marko di e soño kompartí.