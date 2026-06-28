Sentensia di 28 i 21 aña di prizòn: ‘Hustisia pa Sheldon Johnson’

KRALENDIJK – Korte na Boneiru, djaweps 25 di yüni, a kondená Anthony W. i Rudolfo v. H. na respektivamente 28 aña i 21 aña di prizòn pa e asesinato di Sheldon Johnson na Saba. Ku esaki, korte a bai kompletamente di akuerdo ku e demandanan di Ministerio Públiko. E dos kondenadonan no a mustra niun emoshon ora sentensia a kai.
En kambio, e sala di korte tabata kargá ku emoshon. Ora e hues a pronunsiá e kastigunan, e miembronan di famia, i sernan kerí di Johnson, a grita yora. “Nos lo no haña Sheldon bèk nunka mas, pero hustisia a triunfá,” nan a bisa emoshoná despues di e seshon. Na Saba i Sint Maarten, famia i amigunan a sigui e veredikto via un konekshon di vídio bibu i direkto.
Di ningamentu pa kondena
For di prinsipio W. i V. H. a ninga tur enbolbimentu. Nan a keda para ariba ku ta solamente un ‘shadow man’, òf e ‘sombra di un hòmber misterioso’, nan a mira kore bai, i ku nan no tabatin nada di aber ku e tiramentu. Nan abogado a indiká ku e fail tabata konsistí prinsipalmente di sospecha. Korte a pensa fundamentalmente otro di esei. Kuater pregunta tabata sentral: ta e ‘shadow man’ tabata e tiradó, ta W. tabata e persona ei, ki papel V. H. a hunga, i tabata trata di asesinato premeditá?
Segun hues, e imágennan di kámara, den kombinashon ku e investigashon forénsiko, no tabata laga espasio pa un otro konklushon. Ta W. mes tabata e asina yamá ‘shadow man’: riba su paña, tas di lomba i hanskun a haña pòlbu di e tiru. Korte no a mira niun otro splikashon akseptabel pa esaki.
Kómplise
V. H. a hunga un papel muchu mas grandi tambe, ku loke e ke laga parse, segun e hues. El a determiná ku e dos hòmbernan a move huntu, opservá e víktima huntu, i a koordiná nan akshonnan ku otro. Ku esaki, no ta djis yuda V. H. a yuda despues di e suseso: e tabata kómplise di e asesinato. Ademas, a kondená W. pa intento di asesinato riba Carti, e pareha di Johnson, i pa poseshon di kokaína.
Pronunsiando e kastigu, korte a papia palabranan fuerte. A tira Sheldon Johnson mata na un forma ‘kobarde’ di atras, despues di kual, segun korte, a purba na skonde e bèrdat. E hues a enfatisá e doló ireparabel ku e asesinato a kousa pa su pareha, famia, amigunan, i e komunidat di Saba.
Kompensashon pa daño i perhuisio
A deklará e demandanan di e famia pa kompensashon di daño emoshonal komo no-atmisibel. Ketubai Hulanda Karibense no konosé un areglo legal pa daño emoshonal den kasonan penal. Pero famianan por kuminsá un prosedura sivil sí, pa esei.
A otorgá Carti un kompensashon pa daño i perhuisio di 5.000 dòler. A deklará e sobrá di su demanda tambe komo no-atmisibel. Ta via hues sivil so lo por trata e parti ei. Anthony W. i Rudolfo v. H. tin bintikuater dia pa apelá e veredikto.