Boneiru ta manda yudansa humanitario pa Venezuela: ‘Den tempu di desaster semper nos ta huntu’

Desaster no konosé frontera – kompashon tampoko. Esei Boneiru ta probando. Despues di e temblornan fuerte ku a sakudí Venezuela, e komunidat a drenta den akshon den korto tempu. Ku kuminda, awa pa bebe, produktonan di higiena i otro artíkulonan di yudansa, e isla ke duna e poblashon venezolano fuertemente afektá, un empuhe pa sigui pa dilanti.
Riba 24 di yüni dos temblor fuerte, midiendo 7.2 i 7.5 riba e eskala di Richter, a afektá e parti nòrt di Venezuela, apénas 39 sekònde tras di otro. E desaster natural a kousa destrukshon enorme, prinsipalmente den e kapital Caracas i e estado kosteño La Guaira. Segun e último informashonnan, sigur 1450 persona a pèrdè nan bida, miles a keda heridá i tin masha hopi hende pèrdí ainda. Ekiponan di reskate ta buskando sobrebibiente di dia i anochi den e ruinanan.
Akshon di kolekta
No a dura muchu pa Boneiru a reakshoná. Kasi mesora boluntarionan a kuminsá ku un akshon di kolekta. “Nos por tin nos diferensianan entre nos, pero den tempu di desaster, venezolanonan semper ta bini huntu pa yuda otro,” Gregorio Gómez ta duna di konosé. Gómez, un venezolano ku tin 34 aña ta biba na Boneiru, ta konta ku e solidaridat riba e isla a mishi kuné profundamente. “Ta un situashon tristu, pero ta maraviyoso pa mira kon e komunidat ta esforsá su mes pa e víktimanan.”
E boneriano Yilexi Carolina, ku ta koordiná e akshon di kolekta, ta papia di un reakshon abrumador. “A pesar di e echo ku nos tabatin masha poko tempu, e komunidat a reakshoná di forma fantástiko. Mi ta masha kontentu,” el a bisa.
Un kontribushon remarkabel a bini di e komunidat chines na Boneiru, ku a hasi un donashon di 14 palèt ku artíkulonan di yudansa. Djaweps anochi vários barkitu di fruta venezolano a sali di Boneiru pa Venezuela ku e promé kargamentunan di yudansa humanitario. Segun Carolina, lo organisá mas akshon di kolekta den e próksimo lunanan.
Kompashon boneriano
Na nòmber di e Entidat Públiko Boneiru, Gezaghebber John Soliano tambe a ekspresá su kompashon ku e poblashon venezolano.
“Nos pensamentunan ta ku tur ku e desaster akí a afektá. Boneiru i Venezuela ta bisiña den e region di Karibe, i tin lasonan familiar, kultural i personal ku otro ya pa generashonnan largu. Hopi habitante di Boneiru ta biba den insertidumbre tokante nan famia i amigunan na Venezuela. Pa e motibu ei mes, ta sinti e tragedia akí profundamente na Bonaire tambe,” e Gezaghebber a indiká.
Mas aleu e Gezaghebber a informá di ta mantené kontakto estrecho ku Ministerio Hulandes di Asuntunan Eksterior. Reino Hulandes ta sigui e desaroyonan di serka i ta mantené kontakto ku outoridatnan venezolano pa duna yudansa humanitario kaminda ta nesesario.