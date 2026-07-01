Kontrato di kuido ta determiná futuro pa di dos botika

Ta parse ku e binida di un di dos botika ku ta duna servisio kompleto na Boneiru no ta dependé mas di un pèrmit, sino di un kontrato di kuido. Aunke ku entretantu Service Apotheek Bonaire (SAB) a haña lus bèrdè di e ministerio hulandes di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte (VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport), ketu bai e botika ta wardando riba un akuerdo ku Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN, ‘Kuido i Hubentut Hulanda Karibense’). P’esei e botika no por kuminsá operá kompletamente ainda.

Ta despues di un evaluashon ekstenso di e Commissie Advies Geneesmiddelenvoorziening BES (‘Komishon di Konseho pa Provishon di Medikamento BES) numa, SAB a haña e pèrmit. E komishon a konkluí ku, por parte pa motibu di e kresementu di e poblashon i e demandanan kresiente pa kuido farmaséutiko, Boneiru tin mester di kapasidat adishonal di botika.

Kontrato di kuido komo bottleneck

Un pèrmit so no ta sufisiente pa un botika por drai. Na Boneiru, ta e seguro di kuido ta paga pa kasi tur remedi preskribí. Pues, sin un kontrato di kuido, mayoría di e pashentnan lo keda serka e botika aktual.

Segun e abogado di SAB, ZJCN ke sera un kontrato di kuido solamente ora ku e botika nobo ta kompletamente operashonal. I ta netamente ei e problema ta sinta, e ta indiká. Sin un kontrato di kuido, ta kasi imposibel pa haña sufisiente pashènt i entrada pa laga un botika funshoná kompletamente. Di e forma akí por surgi un situashon den kua e rekisito pa haña un kontrato di kuido ta nèt loke ta hasi ku lo bo no por bini na remarke pa e kontrato ei. E abogado no ta ekskluí ku, si e negosiashonnan kaba na nada, pasonan hurídiko lo bira inevitabel.

Preshon riba kuido

E diskushon akí ta andando, ku den fondo e kehonan insistente riba e servisio di e botika di Fundashon Mariadal. Regularmente Ret Karibense ta risibí señalnan di habitantenan tokante tempunan di espera largu, i ku ta hopi drùk. Fundashon Mariadal mes tambe a yega di rekonosé ku e kuido farmaséutiko ta bou di preshon, debí na skarsedat di personal i un demanda kresiente pa kuido.

E sifranan ta ilustrá e situashon. Boneiru tin, entretantu, mas ku 27.000 habitante, i ta disponé di un solo botika públiko. Na Hulanda Europeo tin un promedio di un botika pa kada 9.300 habitante, mas o ménos. Ademas ta remarkabel ku den pasado ZJCN mes tabatin komo punto di referensia un promedio di un botika pa kada 7.500 asegurado, mas o ménos. Dikon no ta apliká e norma ei na Boneiru, no ta kla.

Pregunta tokante e posishon di ZJCN

Segun miembro di Konseho Insular Jona Chirino-Felida (proponé pa Union Patriótiko Boneriano), awor e diskushon ta bai mas leu ku solamente e binida di un di dos botika. E ta bai tambe tokante e aksesibilidat di e kuido. Un botika adishonal por baha e preshon riba e provishon eksistente, kòrta tempu di espera i ofresé pashentnan mas opshon.

E echo ku ta pone kondishonnan pa haña un kontrato di kuido, no ta punto di diskushon. Na mes momento, SAB ta disponé kaba di un pèrmit ku VWS a otorgá te ora a kompletá un evaluashon ekstenso di kalidat, siguridat i nesesidat. Ku esaki e pregunta ta surgi, ku si ta rasonabel pa eksiguí ku un botika ta kompletamente operashonal promé ku dun’é un kontrato di kuido, miéntras ku den práktika ta netamente e kontrato ei ta nesesario pa hasi e eksplotashon posibel.

Riba preguntanan di Ret Karibense, un bosero di ZJCN a duna di konosé: “Mi tabatin konsulta entretanto ku koleganan den ZJCN. Na e momentunan akí lo no tin un reakshon mas aleu riba kontenido. Nos ta trahando riba un reakshon, pero esei lo bini mas despues.”

Influensia limitá di Kolegio Ehekutivo

Diputado Timoteo Silberie (proponé pa e frakshon-Serberie) ta rekonosé ku e situashon aktual ta preokupá e Kolegio Ehekutivo tambe, pero e ta enfatisá ku e tomo di desishon no ta serka e Entidat Públiko Boneiru.

“Nos tambe ta biba na Boneiru. Nos tambe tin mester di remedi, i ta eksperiensiá e konsekuensianan di e situashon aktual. Nos ta den kòmbersashon kontínuo ku VWS tokante esaki. Pero e desishon final no ta na nos, VWS ta responsabel pa esei.”