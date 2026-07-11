Kaso penal históriko na Boneiru: shete dia di tratamentu pa asesinato di Clayshenou Domacassé

Korte na Boneiru ta marka historia. Pa di promé biaha ta saka no ménos ku shete dia di huisio pa e tratamentu riba kontenido di un solo kaso penal. Di 24 di ougùstùs te ku 1 di sèptèmber e kaso penal ámplio Galápagos lo para sentral: e investigashon di e morto violento di Clayshenou Domacassé di 15 aña di edat.
Clayshenou Domacassé a pèrdè su bida dia 8 di yüni 2025 despues ku durante un tiroteo dilanti di un klup nokturno un bala for di un arma di kandela a alkans’é na su kabes.
Esena di Wild West
E tiroteo, kaminda a lòs desena di tiru den públiko, a sakudí Boneiru profundamente. Den pasado fiskal Daan Smits a deskribí e akontesimentunan komo ‘un esena di Wild West’.
E tiroteo a forma e señal pa kuminsá ku un di e investigashonnan penal di mas grandi ku Boneiru a yega di konosé. A base di imágennan di kámara, polis a logra identifiká i arestá múltiple sospechoso. Entretantu a kondená un gran parti di nan kaba pa, entre otro, poseshon ilegal di arma di kandela.
Investigashon Galápagos
E investigashon di e tiroteo fatal, ku a haña e nòmber Galápagos, a resultá di ta partikularmente kompliká. Segun Ministerio Públiko e sospechosonan a keda kasi kompletamente ketu durante e investigashon. “Nan no ta papia, ni di nan enemigunan,” fiskal Smits a deklará anteriormente tokante e aktitut di e sospechosonan.
For di e dia di e tiroteo fatal, Ministerio Públiko a hasi un investigashon ekstenso. A trata e kaso algun biaha pro forma, miéntras ku a sigui amplia e fail penal. Dos siman pasá Ministerio Públiko a entregá e fail final na korte i e abogadonan Marga van Lieshout, Selvin Larmonie i Edward Winkel, kendenan ta asistí diferente di e sospechosonan. Aunke ta añadiendo algun dokumento na e fail ainda, korte ta konsiderá e kaso kla pa tratamentu riba kontenido.
Dies sospechoso
En total tin dies sospechoso ku lo aparesé dilanti hues: C.D., O.C., JM.W., J.S., Q.d.P., U.S., J.V.R., G.S., J.W. i M.S. Pa motibu di e magnitut di e kaso, lo no usa solamente e sala di korte. Korte lo implementá un di dos lokalidat tambe, kaminda interesadonan lo por sigui e seshonnan via un konekshon di vídio.
Un di e sospechosonan ta menor di edat, i tabatin 15 aña di edat na momentu di e susesonan. Konforme lei, lo trata su parti tras di porta será. Pa mantené bista riba e tratamentu, lo parti e sospechosonan den grupo a base di e diferente partinan di e fail. Banda di esei, hues lo tendé kada sospechoso individualmente tokante su sirkunstansianan personal.
Testigu protehá
Remarkabel ta ku den e kaso akí hustisia a hinka un testigu importante den un trayekto di protekshon di testigu. A tuma e medida ei pa garantisá e siguridat di e testigu ei.
E morto di Clayshenou Domacassé a sakudí Boneiru, i a kondusí na un di e investigashonnan penal di mas grandi di e último añanan. Awor, mas ku un aña despues di e tiroteo fatal, korte ta pará dilanti di e tarea pa evaluá e fail ámplio akí riba kontenido. E tratamentu, ku lo tuma shete dia, ta suprayá e karakter eksepshonal di e kaso penal akí.